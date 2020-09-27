Başak Dizer’den tatil pozu

Instagram sayfasını aktif olarak kullanan ve zaman zaman eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a dair kareler de paylaşan Başak Dizer bu defa eşine verdiği pozu sosyal medya sayfasından paylaştı.

Magazin dünyasının yakından takip edilen çiftlerinden Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ her ne kadar fazlaca göz önünde olmasalar da yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmeyi başarıyorlar.

“KOŞULSUZ AŞK”

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti İzmir’in Urla ilçesinde tatile devam ediyor. Başak Dizer, oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ’a verdiği pozu Instagram sayfasından paylaşarak sevenlerinin beğenisine sundu. Başak Dizer, köpekleri ile birlikte çekilen karesini “Aşk… Koşulsuz” notuyla takipçileriyle paylaştı. Dizer’in bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni topladı.

