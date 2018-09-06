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Başak Akbay ‘Kapan’ın kadrosunda…
Başak Akbay ‘Kapan’ın kadrosunda…
'Deniz Yıldızı' dizisiyle geniş bir kitle tarafından tanınan oyuncu Başak Akbay, yeni filminin çekimlerine başladı.
Magazin 6 Eylül 2018 - 10:17

En son ‘Dua Et Kardeşiz’ isimli sinema filmi ile beyazperde de boy gösteren Akbay, başrolünde yer aldığı ‘Kapan’ sinema filmde Burcu karakterini canlandırıyor.

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Yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı'nın oturduğu filmin senaryosunu Muharrem Gürer ve Mehtap Şahin Altıntaş birlikte kaleme alıyor.

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Başrollerini Erkan Petekkaya, Kemal Uçar, Öykü Çelik, Ruhi Sarı,ve Başak Akbay’ın paylaştığı dram, aksiyon türündeki filmin kadrosunda Neslihan Acar, Ali Gürer, Gizem Denizci, Recep Güneysu, Poyraz Eser, İrfan Aslanhan, Duygu Karaca gibi isimler yer alıyor.

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Son güncelleme: 11:06 - 06.09.2018
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