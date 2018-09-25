Başak’tan eşi Kıvanç’a ‘Kral’ gönderme

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Bundan iki yıl önce Paris’teki Türk Büyükelçiliği’nde Kıvanç Tatlıtuğ ile dünya evine giren Başak Dizer Tatlıtuğ bu süre zarfında sosyal medya hesabından dönem dönem mutlu giden evliliğiyle ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Başak Hanım bu defa insta hikaye kısmından eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile çıktığı kısa bir tatil kaçamağından görüntüler paylaştı. Ege tarafını tercih eden ve burada Kral Yolu’nda da yürüyen ikiliden Başak Dizer Tatlıtuğ, ilk önce ‘Kral Yolu’ notunu düştüğü bir görüntü paylaştı hemen ardından da eşi Kıvanç’ın fotoğrafını koyarak ‘Kral’ notunu düştü.



