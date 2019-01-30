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Başarılı oyuncu tekrar Kızım dizisinde
Başarılı oyuncu tekrar Kızım dizisinde
TV8 ekranlarında yayınlanan dizi Kızım'da, ilk altı bölümden sonra ayrılan oyuncu geri döndü. Jilet Karakterini canlandıran oyuncu İhsan İlhan tekrar Kızım dizisi kadrosunda.
Magazin 30 Ocak 2019 - 12:02

Buğra Gülsoy, Beren Gökyıldız ve Leyla Lydia Tuğutlu’yu buluşturan Kızım dizisi duygusal konusuyla seyirciyi ekran başına topluyor. Dizide tansiyonu arttıran karakter ‘Jilet’ tekrar Kızım dizisinda boy gösterecek. Kızım’a hızlı bir dönüş yapan İhsan İlhan, önümüzdeki bölümlerde aksiyon dolu sahnelere imza atacak.
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İHSAN İLHAN KİMDİR?

İhsan İlhan 26 Ağustos 1971 yılında Eskişehir’de dünyaya geldi. Sinema ve dizi oyuncusu İlhan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı.

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