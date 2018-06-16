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Başbakan Binali Yıldırım net bir şekilde konuştu! Seda Sayan, hapse mi girecek?
Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı bir programda rap şarkıcısı Ezhel'in tutuklanmasıyla ilgili olarak "Rapçi Ezhel'e yapılan işlem Seda Sayan'a da yapılmalı. Aksi çifte standarttır" dedi.
Magazin 16 Haziran 2018 - 15:30

Başbakan Binali Yıldırım, Youtube üzerinden yayın yapan bir programa katıldı. Programda tutuklu olan Ezhel hakkındaki soruya cevap veren Binali Yıldırım, aynı muamelenin şarkıcı Seda Sayan için yapılması gerektiğini söyledi.

“EZHEL’ YAPILAN SEDA SAYAN’A DA YAPILMALI”

Programda, Ezhel ismini kullanan rap şarkıcısı Sercan İpekçioğlu’nun “Şarkılarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirme” suçundan tutuklandığını belirten sunucu Oğuzhan Uğur, Başbakan Yıldırım’a, “Seda Sayan, herkesin izlediği bir programda ‘Vururam Seni’ diye bir şarkı okuyor, bu insanları cinayete teşvik etmiyor da o çocuk şarkısının bazı yerlerinde belirli cümleler kullanınca uyuşturucuya mı teşvik ediyor? Sizce bunda özgür bırakılmamalı mı insanlar, bu konudaki fikrinizi alalım” şeklinde soru yöneltti.

Başbakan Yıldırım ise Ezhel’in tutuklu olmasının gerekçelerini bilmediğini, sadece program sunucusunun söylediklerinden yola çıkarak soruya cevap vereceğini söyleyerek şöyle konuştu: “Tabii ki Ezhel’e yapılan Seda Sayan’a da yapılmalı.Eğer orada (Seda Sayan) bir işlem yapılmayıp burada yapılıyorsa bu çifte standarttır…” .

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Son güncelleme: 17:24 - 16.06.2018
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