Başımız Belada nerede çekildi? Başımız Belada filmi oyuncuları ve konusu…

Başımız Belada filmi bu akşam TV'de yayınlanacak. Başımız Belada, babasını kaybeden ve uçak fobisi olan bir gencin kendi arabasıyla yola çıkması ve yolculuk esnasında başına gelen olayla konu alıyor. Peki Başımız Belada nerede çekildi? Oyuncuları kimler?

Başımız Belada filmi sinemanın ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak. Peki Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken film Başımız Belada nerede çekildi? İşte Başımız Belada filminin konusu, oyuncuları ve çekildiği yer…

BAŞIMIZ BELADA NEREDE ÇEKİLDİ?

Başımız Belada filminini çekimleri İstanbul'da Adana'ya gieden bir aracın geçtiği güzergahlarda yapıldı.

OYUNCULARI

Yönetmenliğini Hasan Doğan’ın üstlendiği filmin başrollerini Cihan Şimşek, Halil İbrahim Kurum, Sinan Bengier ve Sezai Altekin’in paylaşıyor.

BAŞIMIZ BELADA FİLMİ KONUSU

Mert babasının ölüm haberini alınca hızlıca Adana’ya gitmek için yola çıkar. Uçağa binmeye korktuğu için bu yolu arabasıyla gitmeye karar verir. Yol üzerinde bir benzinlikte alışveriş için durduğu sırada, arabasının çalındığını fark eder. Bu sırada Yiğit de aynı benzinliktedir. Yiğit yola çıkarken, yedi ay önce ölmüş olan babasının ona vasiyet ettiği listeyi de yanına almıştır. Yiğit yol boyunca belli yerlere uğrayıp, hem listeyi tamamlayacak, hem de Youtube kanalı için videolar çekecektir. Ancak listede önemli bir şart vardır. Yiğit’in babası Rıza asla yalnız yola çıkma demiştir. Yiğit de Mert’in Adana’ya gideceğini duyunca, Mert’in arabasını benzinliğin arkasında sote bir yere çeker. Yiğit araca çalındı süsü verip Mert’i kendisiyle yola devam etmeye ikna eder. Mert ise çaresiz kabul etmek zorunda kalır.