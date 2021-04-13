Oyuncu Deniz Çakır’ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı

Beşiktaş’taki bir kafede 2018 yılında başörtülü kadın müşterilere söylediği iddia edilen sözlerle, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla hakkında dava açılan Deniz Çakır'ın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Deniz Çakır ve müştekiler katılmadı. Taraf avukatlarının katıldığı duruşmada olay günü Deniz Çakır'ın yanında olan arkadaşı Hande Selen Canar tanık olarak dinlendi.

“FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİĞİMİZ İDDİA EDİLDİ”

Mahkemede tanık olarak dinlenen Hande Selen Acar, “Sanık ile diğer grup arasında fotoğraf çekme konusunda tartışma oldu. Diğer grupta olan müştekiler fotoğraflarının çekildiğini iddia ediyordu. Oysa biz doğum günü, yılbaşı sebebiyle kendi fotoğraflarımızı çekiyorduk. Diğer taraf da ‘Çekemezsiniz’ diyordu. Deniz Hanım, ‘Neden sizi çekelim?’ diyordu. Hatta ben bir ara telefonumu gösterdim. ‘Sizi çekmiyoruz’ dedim. Sakin sakin otururken, ‘Çekiyorsunuz işte’ diye yine söylenmeye başladılar. İki taraf da olayı biraz büyüttü. Kafe çalışanlarına şikayet ettiler. Onlar da gelip baktı. Zaten yarım saat sonra da oradan ayrıldık” dedi.

“BURASI ARABİSTAN MI?’ DİYE BİZE SÖYLEDİ”

Deniz Çakır’ın telefonunun kırılmasına neden olan olayın sebebinin sorulması üzerine tanık Acar, “Bu olaydan dolayı sanık, ‘Ben sizi niye çekeyim’ diyerek telefonunu masaya vurdu. Böyle kırıldı. Ayrıca avukatın sorduğu, ‘Burası Arabistan mı? Neden içki içilmemize kızılıyor?’ söylemini de müştekilere söylemedi. Bize söyledi. Müştekiler çok kulak kabartırlarsa bunları duyabilir” ifadelerini kullandı.

BERAATİ İSTENDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Çakı’'ın üzerine atılı suçtan beraatına karar verilmesini talep ederken, ‘zincirleme şekilde hakaret’ suçundan ise hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Mahkeme, sanık vekilinin esasa ilişkin savunmalarını yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.