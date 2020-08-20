Tiyatro oyuncusu Batıhan Yıldırım yeni projesiyle ilgili açıklama yaptı

Tiyatro oyunlarına da devam edeceğini belirten Batıhan Yıldırım, “Tiyatro oyunculuğunun hayatımda hep olmasını istiyorum. Oyuncu olmak çocukluk hayalimdi. Çok küçük yaşlarımda izlediğim bir tiyatro oyunundan etkilenerek oyuncu olmaya karar verdim. Sanatla iç içe olduğum bir çocukluk geçirdim. Bu nedenle dizilerde yer alsam da, aynı zamanda tiyatro oyunculuğuna da devam etmeyi düşünüyorum. Pandemi sürecinden etkilenen sanat dallarından biri de tiyatro oldu. Yasaklar nedeniyle bir süre kapalı kalan tiyatrolar, tekrar açıldı. Umarım bir daha bu zor süreçleri yaşamayız. Dizi teklifleri ile ilgili görüşmelerim devam ediyor. Bu konuda ince eleyip, sık dokuyorum diyebilirim. Bu güne kadar 2 dizide oyunculuk yaptım. İçime sinen, performansımı sergileyebileceğim projelerde yer almak istiyorum. Oyunculuğun yanı sıra senaryo da yazıyorum” açıklamalarında bulundu.