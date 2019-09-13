Batuhan Cimilli kimdir? Batuhan Cimilli nereli?

Batuhan Cimilli, 1991 yılında doğdu. "Kısmetse Olur" isimli yarışma programıyla kitleler tarafından tanınmaya başlayan Batuhan Cimilli ve Nur Erkoç programda evlenerek hayatlarını birleştirmişti. Peki, Batuhan Cimilli, kimdir?

Kısmetse Olur programında birinci olan Batuhan Cimilli, programında ardından da magazin basınında kendine yer buluyor. Kısmetse Olur programında birinci olan Batuhan Cimilli ve Nur Erkoç programda evlenerek hayatlarını birleştirmişti.İkilinin bu evliliğinden bir de çocukları oldu. Ancak sonrasında Batuhan ve Nur boşanma kararı aldı.

BATUHAN CİMİLLİ KİMDİR?

Aslen Erzurumlu olan Batuhan Cimilli, 1991 yılında dünyaya geldi. Kısmetse Olur'a sonradan dahil olan Batuhan’ın gelin adaylarından Melis’in eski arkadaşı olduğu ortaya çıktı. 2016 yaz aylarında Nur Erkoç ile nikah masasına oturan Batuhan Cimilli, 2017 yılında bir kız çocuğu babası oldu.