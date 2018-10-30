Batuhan Ekşi kimdir? Batuhan Ekşi nereli ve kaç yaşında?

Batuhan Ekşi 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. 2011 yılında Sihirli Annem dizisi ile kariyerine adım atan ve ardından da İntikam, Medcezir, Yaz'ın Öyküsü gibi dizilerde yer alan Batuhan Ekşi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde...

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Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Elimi Bırakma dizisinde, Tarık Yelkenci karakterini canlandıran Batuhan Ekşi hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Batuhan Ekşi kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BATUHAN EKŞİ KİMDİR?

Batuhan Ekşi, 13 Ekim 1990, İstanbul doğumludur. Aslen İstanbulludur. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun olan Batuhan Ekşi, Akademi 35,5'ta Vahide Perçin’den oyunculuk dersleri almıştır.

Şu sıralar TRT 1’de yayınlanmakta olan ve başrollerini Alina Boz ve Alp Navruz'un paylaştığı Elimi Bırakma adlı dizide Tarık karakterine hayat veren Batuhan Ekşi, 1.86 metre boyunda, 78 kilo ve Terazi burcudur.

Batuhan Ekşi’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Elimi Bırakma (Tarık Yelkenci) (TV Dizisi)

2017-2018 – Kalbimdeki Deniz (Mustafa) (TV Dizisi)

2015 – Yaz’ın Öyküsü (Ege) (TV Dizisi)

2015 – Göç Zamanı (Yusuf) (TV Dizisi)

2013 – İntikam (Anıl) (TV Dizisi)

2013 – Medcezir (Doruk) (TV Dizisi)

2012 – Göç (Yusuf) (TV Dizisi)

2011 – Sihirli Annem (TV Dizisi)