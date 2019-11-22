Batuhan Soyaslan kimdir? Batuhan Soyaslan nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 adlı komedi dizisinde rol alan Batuhan Soyaslan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Batuhan Soyaslan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

BATUHAN SOYASLAN KİMDİR?

Batuhan Soyaslan, 25 Mayıs 1992 yılında İstanbul Fatih’te dünyaya gelmiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği mezunudur ve aynı bölümde yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Oyunculuğa lise yıllarında tiyatro yaparak başlayan Batuhan Soyaslan’ın; Sokrates Savunuyor ve Soyut Padişah oyunları ile Şişli İlçesi Liselerarası En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü bulunuyor.

Batuhan Soyaslan, 2006-2011 yılları arasında birçok özel tiyatroda ve farklı oyunlarda yer aldı. 2012 yılında Gözyaşı Hırsızları adlı kitabını çıkardı.

Batuhan Soyaslan şimdilerde, BKM Mutfak Sahne'de Tiyatro Avare ile 4 Çeyrek 1 Tam skeç programında ve Doğaçlama Tiyatro Ligi'inde yer almaktadır. Kurucularından biri olduğu Soytarik Tiyatro ile çocuk oyunlarında ve yine 2015-2016 sezonunda kurucularından olduğu Tiyatro Avare'nin ilk oyunu olan Gece Boyunca adlı eserde rol almıştır. Batuhan Soyaslan, 1.84 metre boyunda 78 kilo ve İkizler burcudur.

Batuhan Soyaslan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (TV Dizisi)

2019 – Organize İşler: Sazan Sarmalı (Sinema Filmi)