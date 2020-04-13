Batuhan Yüzgüleç kimdir? Batuhan Yüzgüleç nereli ve kaç yaşında?

Batuhan Yüzgüleç, 1995 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez SUMA isimli kısa film ile geçen Batuhan Yüzgüleç hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Batuhan Yüzgüleç nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Baraj dizisinde İbrahim karakterini canlandıran Batuhan Yüzgüleç hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Batuhan Yüzgüleç kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

BATUHAN YÜZGÜLEÇ KİMDİR?

Batuhan Yüzgüleç, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

Kameralar karşısına ilk kez 2017 yılında yayınlanan, Erkan Kolçak Köstendil'in yönettiği kısa film SUMA ile geçti. Moskova Indie Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ve Senarist ödüllerini kazanan filmdeki oyunculuğuyla Batuhan Yüzgüleç ‘En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Batuhan Yüzgüleç'in rol aldığı diziler:

2020 – Baraj (İbrahim)

2019 – Çukur (Emre)

2018 – Bizim Hikâye

Batuhan Yüzgüleç'in rol aldığı kısa filmler:

Suma (2017)