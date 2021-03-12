Ödül töreninde Bay J’den Kerem Bürsin’e olay sözler!

Yıldız İşletme Kulübü tarafından düzenlenen ve bu yıl 19.'su gerçekleştirilen, ‘Türkiye'nin En Prestijli Öğrenci Ödülleri’ olarak anılan 2020 Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni, Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

2020 yılının en beğenilen erkek oyuncusu seçilen ‘Sen Çal Kapımı’ dizisinin başrol oyuncusu Kerem Bürsin, “Bu ödüle beni layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Zor bir seneydi hepimiz için. O yüzden diyecek çok bir şey yok. Umarım daha güzel yıllar bizi bekler. Umarım sınıfta kalan dünya düzeni artık değişir ve daha güzel günler bizi bekler” dedi.

“GÖZLERİNİZ DOLACAK AMA BÖLÜM BAŞI 120 BİN TL ALIYOR…”

Kerem Bürsin’in konuşmasının ardından törenin sunuculuğunu yapan Bay J, ünlü oyuncuya yönelik tepki çeken ifadeler kullandı.

Bay J, şöyle konuştu: “Kerem’in dediği gibi kimse için kolay bir yıl değildi. Sanatçılar için özellikle, onlar için hiç kolay bir yıl değildi. Siz belki evinizden çalışıyor falan olabilirsiniz, okuyor, öğretiyor olabilirsiniz. Oyuncular setlerde çalışmaya devam etti. Üstelik şimdi söyleyeceğim şey yüzünden gözleriniz dolacak, geçen yılın ücreti olan 120 bin lira bölüm ücreti ile çalışmaya devam etmek zorunda kaldılar. Kerem helal olsun, yanlış anlama lütfen.”

Açıklamalara sinirlenen oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtlamadan salonu terk etti.

Olayın hemen ardından ise Kerem Bursin sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Birçok kişi, ünlü oyuncu Kerem Bursin’e destek mesajı yazdı.

BAY J: ÖZÜR DİLERİM

Tepkilerin ardından Bay J, konuyla ilgili Instagram hesabından şu açıklama yaptı:

“Çok fazla tepki gelince açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Magazinci arkadaşlar biliyorum işiniz bu ama keşke konuşmamın başını da yayınlasaydınız ve gerçekten oyuncuların zor şartlarda çalıştığını söylediğimi duysaydı herkes. Ciddi ciddi sanatçıların zor koşullarından bahsediyordum.”

“Sadece sonundaki sarkastik bir şakaydı. Kimsenin parasında gözüm olduğundan falan değil ama amacını aşmış olabilir şakam. Bu yüzden kalbini kırdığım insanlardan özür diliyorum. Kerem Bürsin’i çok severim. Hiçbir sanatçı arkadaşımın da kalbini kıracak bir şey yapmam.”

“Sevgili Kerem; ne kadar zor şartlar altında çalıştığınızı çok iyi biliyorum. Sen zeki bir adamsın, böyle bir şakaya alınacak biri değilsin. Bunu biliyorum ve çok sevgilerimi yolluyorum.”