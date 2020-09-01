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Bay Yanlış 10. bölüm 2. fragmanı geldi! Özgür, Ezgi’den özür diliyor!
Bay Yanlış 10. bölüm 2. fragmanı geldi! Özgür, Ezgi’den özür diliyor!
Bay Yanlış'ın 10. bölümünden yeni fragman geldi. Özgür'ün ikileme düşerek gurur yapması ve ardından Ezgi'den özür dilemesi ve sevdiğini itiraf etmesi fragmanın en dikkat çeken detayları oldu.
Magazin 1 Eylül 2020 - 11:57

Bay Yanlış’da Özgür ve Ezgi arasındaki alev büyüyor. Yayınlanan Bay Yanlış 10. bölüm 2. fragmanında ikilinin arasındaki özlem ve sevgi itirafı heyecan yarattı.

BAY YANLIŞ 10. BÖLÜM 2. FRAGMANI

BAY YANLIŞ 10. BÖLÜM 1. FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi ve Özgür tüm karşı çıkanlara rağmen birlikte olmaya başlar. Ezgi ve Özgür aşklarını yaşarken annelerinin kavga ettiklerinden bihaberdirler. Anneler birbirleri için bu denli kötü düşünürken ilişkilerini de açıklayamazlar. Nevin bir an önce Ezgi'nin hem evden hem de işten ayrılması için baskı yapar. Bu arada Ezgi'nin doğum günü yakındır. Özgür, Ezgi için özel bir gece hazırlarken, Serdar da Ezgi'nin ailesinin ve arkadaşlarının da katılacağı bir doğum günü organize eder. Ezgi istemeden kendini Serdar'ın organize ettiği partide bulur.

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