Bay Yanlış 11. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Özgür ve Ezgi romantik anlar yaşıyor

Bay Yanlış dizisinin 11. bölüm 2. fragmanı seyircide heyecan yarattı, Ezgi ile Özgür arasındaki yakınlaşma dikkat çekerken Levent ise bir anlığına kendini kaybediyor.

BAY YANLIŞ 11. BÖLÜM 2. FRAGMANI

BAY YANLIŞ 11. BÖLÜM 1. FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi, tüm bu yaşadığı hayal kırıklıklarından sonra soluğu Bursa’da alır. Nevin ve Ünal Ezgi’nin bu halini sorgular. Ezgi, Özgür’le yaşadıklarını gizlese de Özgür’ün Bursa’ya gelmesiyle her şey açığa çıkar. Özgür’ün özür dilemesi hiçbir şeyi değiştirmez. Özgür’ün ona güvenmemesi onu çok üzmüştür. Özgür yalnız kaldıkça Ezgi’yi daha da özler ve ona ne kadar aşık olduğunu daha da anlar. Bu hali Ozan’ı harekete geçirir.

Cansu ve Deniz de Ezgi’ye yanlış davrandıklarından dolayı üzgün ve pişmandırlar. Onlar da Ozan ile birlik olup Ezgi ve Özgür’ü bir araya getirmeye çalışır.