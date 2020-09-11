Bay Yanlış 11. bölümde duygulandıran sürpriz! 12. bölüm fragmanı geldi mi?

Bay Yanlış'ın 11. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Ezgi, Özgür’ün yaptığı sürpriz karşısında çok duygulanıyor ve kırgınlıklar geride kalıyor. İşte Bay Yanlış'ın 11. bölümünden gelişmeler ve 12. bölüm fragmanına dair detaylar...

Bay Yanlış 11. son bölümüyle izleyiciyle buluştu ve romantik dakikalar dikkat çekti. Bay Yanlış 11. bölümde Ezgi ile Özgür birbirlerine ne kadar değer verdiklerini daha iyi anlıyor.

BAY YANLIŞ 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bay Yanlış’ın 12. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak framgan yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izlenebilir olacak.

BAY YANLIŞ FRAGMANLARI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi, Özgür'ün yaptığı sürpriz karşısında çok duygulanmıştır. Özgür'e olan bütün kırgınlığı geçer. Bu süreçte ikisi de birbirlerine ne kadar değer verdiklerini daha iyi anlamıştır. İlişkilerinde yeni bir sayfa açarlar, artık yalana yer yoktur. Bu yüzden ailelerine de birlikte olduklarını söylemeye karar verirler. Nevin bu ilişkiyi çok istemese de kabullenir, Sevim ise Ezgi ve Özgür'ün birlikte olmasını katiyen istememektedir. Ezgi işe girdiği organizasyon firmasında ilk etkinliğini gerçekleştirir, bu etkinlikte onu bir sürpriz beklemektedir. Bu arada Serdar da Ezgi'yi elde etmek için tekrar harekete geçer, fakat Özgür ve Ezgi'nin birlikte olduklarını öğrenince hayal kırıklığına uğrar ve bu durum onu daha da hırslandırır.