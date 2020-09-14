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Bay Yanlış 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Bay Yanlış 12. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Bay Yanlış dizisinin 12. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Özge Gürel ile Can Yaman'ın başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanında Ezgi ve Özgür birbirlerine sıkı sıkı bağlanırken, Özgür'ün kuzeninin ortaya çıkmasıyla işler karışıyor. İşte Bay Yanlış yeni bölüm fragmanı...
Magazin 14 Eylül 2020 - 21:00

BAY YANLIŞ 12. BÖLÜM 2. FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi, Özgür'ün yaptığı sürpriz karşısında çok duygulanmıştır. Özgür'e olan bütün kırgınlığı geçer. Bu süreçte ikisi de birbirlerine ne kadar değer verdiklerini daha iyi anlamıştır. İlişkilerinde yeni bir sayfa açarlar, artık yalana yer yoktur. Bu yüzden ailelerine de birlikte olduklarını söylemeye karar verirler. Nevin bu ilişkiyi çok istemese de kabullenir, Sevim ise Ezgi ve Özgür'ün birlikte olmasını katiyen istememektedir.

Ezgi işe girdiği organizasyon firmasında ilk etkinliğini gerçekleştirir, bu etkinlikte onu bir sürpriz beklemektedir. Bu arada Serdar da Ezgi'yi elde etmek için tekrar harekete geçer, fakat Özgür ve Ezgi'nin birlikte olduklarını öğrenince hayal kırıklığına uğrar ve bu durum onu daha da hırslandırır.

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