Bay Yanlış 12. bölümünde neler yaşandı? Bay Yanlış 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BAY YANLIŞ 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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BAY YANLIŞ 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tolga'nın Ezgi'nin patronu olduğunu öğrenen Özgür deliye döner. Ezgi hemen işi bırakır. Ama Tolga La Gabbia'yı alana kadar rahat etmeyecektir, Gizem'in de desteğiyle Ezgi'yi zor durumda bırakmak için çoktan planlarını yapmıştır. Özgür'ün Ezgi'ye olan zaafından faydalanır. Söz konusu Ezgi olunca, Tolga'nın istekleri karşısında Özgür için karar vermek daha da zorlaşır. Bu arada Özgür bir yandan yeni mekanla ilgilenir ve oranın açılışını yapar. Tüm zorluklara karşı, Özgür ve Ezgi için en önemli şey birbirlerine duydukları aşktır. Fakat Tolga'nın ve Serdar'ın onları rahat bırakmaya niyeti yoktur.