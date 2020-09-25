Bay Yanlış 13. bölümünde neler oldu? Bay Yanlış yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bay Yanlış 13. bölümü ile FOX TV'de ekranlara geldi. Yayınlanan son bölümde; Tüm zorluklara karşı, Özgür ve Ezgi için en önemli şey birbirlerine duydukları aşktır. Fakat Tolga’nın ve Serdar’ın onları rahat bırakmaya niyeti yoktur. Başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı Bay Yanlış yeni bölüm fragmanı diziyi sevenler tarafından merakla bekleniyor.

BAY YANLIŞ 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bay Yanlış 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bay Yanlış yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BAY YANLIŞ SON BÖLÜM İZLE

BAY YANLIŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Karşılarında polisleri gören Ezgi ve Özgür şok olurlar. Tolga'nın Ezgi'den şikâyetçi olduğunu düşünen Özgür deliye döner. Hep birlikte karakola gitmek zorunda kalırlar. İfadesi alınan Ezgi serbest kalsa da bu işin peşini bırakmazlar ve Ezgi'nin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırlar. Tüm zorluklara karşı, Özgür ve Ezgi için en önemli şey birbirlerine duydukları aşktır. Fakat Tolga'nın ve Serdar'ın onları rahat bırakmaya niyeti yoktur.

Bu arada Ezgi, Cansu için sürpriz bir bekarlığa veda partisi hazırlamıştır. Cansu çok mutlu olur, kızlar aralarında eğlenir. Emre de boş durmaz ve Levent için hazırladığı bir sürpriz vardır. Ama bu sürpriz kızların pek hoşuna gitmeyecektir.