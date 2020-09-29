Bay Yanlış 14. bölüm (Final) 2. fragmanı yayınlandı!

Bay Yanlış dizisi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Cuma akşamı final yapacak olan dizinin 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni fragmanında, birlikte kamp yapan Özgür ile Ezgi'nin başına gelmeyen kalmazken, Özgür sonunda beklenen teklifi yapıyor. İşte Bay Yanlış final bölümü 2. fragmanı...

BAY YANLIŞ 14. BÖLÜM (FİNAL) 2. FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Karşılarında polisleri gören Ezgi ve Özgür şok olurlar. Tolga'nın Ezgi'den şikâyetçi olduğunu düşünen Özgür deliye döner. Hep birlikte karakola gitmek zorunda kalırlar.

İfadesi alınan Ezgi serbest kalsa da bu işin peşini bırakmazlar ve Ezgi'nin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırlar.

Tüm zorluklara karşı, Özgür ve Ezgi için en önemli şey birbirlerine duydukları aşktır. Fakat Tolga'nın ve Serdar'ın onları rahat bırakmaya niyeti yoktur.

Bu arada Ezgi, Cansu için sürpriz bir bekarlığa veda partisi hazırlamıştır. Cansu çok mutlu olur, kızlar aralarında eğlenir.

Emre de boş durmaz ve Levent için hazırladığı bir sürpriz vardır. Ama bu sürpriz kızların pek hoşuna gitmeyecektir.