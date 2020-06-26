Bay Yanlış 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Bay Yanlış 1. bölüm izle!

Bay Yanlış dizisi ilk bölümü ile FOX TV'de ekranlara geldi. Bay Yanlış 1. bölümde; Ezgi, erkek arkadaşı Soner‘e düzenlediği sürpriz doğum günü partisinde aldatıldığını öğrenir. Ezgi için zor günler yine başlamıştır. Bay Yanlış 2. bölüm fragmanı yayındı. İşte ilk bölüm izleme linki ve son bölümde yaşananlar...

FOX TV’de Bay Yanlış ilk bölümü izleyicilerin karşısına çıktı. Başrollerinde Can Yaman ve Özge Gürel’İn yer aldığı dizide hayatı alt üst olan Ezgi, yeni kararlar almayı kafasına koymuştur. Tam bu anda ise “Bay Yanlış” Özgür ile karşılaşır.

BAY YANLIŞ 2. BÖLÜM FRAGMANI

BAY YANLIŞ SON BÖLÜM İZLE

BAY YANLIŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ezgi, erkek arkadaşı Soner‘e düzenlediği sürpriz doğum günü partisinde aldatıldığını öğrenir. Ezgi için zor günler yine başlamıştır. Soner'le birlikte yaşadığı evden ayrılmak zorunda kalan Ezgi bu arada işinden de olur. Bu süreç yeni kararlar almasına sebep olur. Artık “Yanlış” erkeklerden uzak duracak ve doğru erkeği bulacaktır. Bu kararını uygulamasında ona yardımcı olacak kişi ise tam anlamıyla bir bay yanlış olan yeni komşusu Özgür'dür.