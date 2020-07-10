Bay Yanlış 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış 3. son bölüm izle!

Bay Yanlış üçüncü bölümü ile FOX'de ekranlara geldi. Bay Yanlış 3. bölümde; En son kavga edip anlaşmayı iptal eden Ezgi ve Özgür, birlikte çalışacaklarını öğrendiklerinde şoka girdi. Bu başlangıç Ezgi için zor ama izleyenler için eğlenceli vakitler olacak. Peki Bay Yanlış 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte üçüncü bölüm izleme linki ve son bölümde yaşananlar...

FOX TV’de Bay Yanlış üçüncü bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. Başrollerinde Can Yaman ve Özge Gürel’in yer aldığı dizinin son bölümünde Ezgi'nin yeni iş yerinde çalışması Ozan için çok önemlidir, Özgür'le konuşup aralarını düzeltmeye çalışsa da pek başarılı olamaz.

BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bay Yanlış yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. FOX TV’de 4. bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

BAY YANLIŞ SON BÖLÜM İZLE

BAY YANLIŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

En son kavga edip anlaşmayı iptal eden Ezgi ve Özgür, birlikte çalışacaklarını öğrendiklerinde şoka girerler. Birbirlerine olan öfkeleri dinecek gibi değildir, bu anlara şahit olan Ozan ne yapacağını bilemez. Ezgi'nin orada çalışması Ozan için çok önemlidir, Özgür'le konuşup aralarını düzeltmeye çalışsa da pek başarılı olamaz. Bu arada Ezgi'yi ikinci bir şok beklemektedir. Yaşadığı bu olay karşısında Ezgi kendini sorgular ve Özgür'e yanlış davrandığını düşünür. Özgür'le arasını düzeltmek istemektedir, soluğu onun yanında alır. Ezgi'nin düğüne gelmek istemesi, Özgür'ü mutlu eder. İkisi de başlarına geleceklerden habersiz, bir oyun oynamak için yola çıkmaya hazırlanır.