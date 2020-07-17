Bay Yanlış 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Bay Yanlış 4. son bölüm izle)

Bay Yanlış dizisi bu akşam 4. bölümüyle ekranlara geldi. Ekranların yeni dizilerinden olan ve ilk bölümleriyle beğeni toplayan Bay Yanlış'ın son bölümünde; Bir anlaşma gereği Ezgi’nin, Özgür ile Göcek’e gittiğini öğrenen Cansu ve Deniz şok olurlar. Ozan kırdığı potu son anda fark etse de, Deniz’in baskısıyla her şeyi anlatmak zorunda kalır. Peki Bay Yanlış 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte Bay Yanlış son bölüm izleme linki...

Geçtiğimiz haftalarda FOX ekranlarında yayın hayatına başlayan Bay Yanlış dizisi bu akşam 4. bölüm ile izleyicilerin karşısına çıktı. Bay Yanlış’ın bu akşamki son bölümünde; Bu arada başlarına gelen aksaklıklar sonucu ıssız bir adaya düşen Ezgi ve Özgür'ü macera ve gerilim dolu bir gün beklemektedir, onlara ulaşamayan arkadaşları ve aileleri de panik halde her yerde onları aramaktadır. İşte Bay Yanlış 5. yeni bölüm fragmanı ve 4. son bölüm izleme sayfası…

BAY YANLIŞ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMNAI YAYINLANDI MI?

Bay Yanlış dizisinin 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda sayfamızda paylaşacağız.

BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BAY YANLIŞ 4. SON BÖLÜM İZLE





BAY YANLIŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir anlaşma gereği Ezgi'nin, Özgür ile Göcek'e gittiğini öğrenen Cansu ve Deniz şok olurlar. Ozan kırdığı potu son anda fark etse de, Deniz'in baskısıyla her şeyi anlatmak zorunda kalır. Cansu ve Deniz'in içi rahat etmez.

Ezgi'nin Özgür'e aşık olmasından korktukları için peşlerine düşerler ve Göcek'e giderler. Bu arada başlarına gelen aksaklıklar sonucu ıssız bir adaya düşen Ezgi ve Özgür'ü macera ve gerilim dolu bir gün beklemektedir, onlara ulaşamayan arkadaşları ve aileleri de panik halde her yerde onları aramaktadır.

BAY YANLIŞ 3. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

En son kavga edip anlaşmayı iptal eden Ezgi ve Özgür, birlikte çalışacaklarını öğrendiklerinde şoka girerler. Birbirlerine olan öfkeleri dinecek gibi değildir, bu anlara şahit olan Ozan ne yapacağını bilemez. Ezgi'nin orada çalışması Ozan için çok önemlidir, Özgür'le konuşup aralarını düzeltmeye çalışsa da pek başarılı olamaz. Bu arada Ezgi'yi ikinci bir şok beklemektedir. Yaşadığı bu olay karşısında Ezgi kendini sorgular ve Özgür'e yanlış davrandığını düşünür. Özgür'le arasını düzeltmek istemektedir, soluğu onun yanında alır. Ezgi'nin düğüne gelmek istemesi, Özgür'ü mutlu eder. İkisi de başlarına geleceklerden habersiz, bir oyun oynamak için yola çıkmaya hazırlanır.