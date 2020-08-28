Bay Yanlış 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Özgür ile Ezgi aşka geliyor! (Bay Yanlış son bölüm izle…)

Can Yaman ile Özge Gürel’in başrollerinde yer aldığı Bay Yanlış dizisinin son bölümünde; Özgür ile Ezgi aşka geliyor ama Ezgi’nin annesi onun Özgür ile birlikte olmasını istemiyor. Annesinin gönlünün Doktor Serdar’dan yana olduğunu bir kez daha gösteriyor. İşte son bölüm izleme linki ve yeni fragmanla ilgili merak edilenler…

BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bay Yanlış dizisinin 10. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bay Yanlış yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki bağlantı üzerinden izlenebilecek.

BAY YANLIŞ 10. BÖLÜM FRAGMANI

BAY YANLIŞ SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi ve Özgür tüm karşı çıkanlara rağmen birlikte olmaya başlar. Ezgi ve Özgür aşklarını yaşarken annelerinin kavga ettiklerinden bihaberdirler. Anneler birbirleri için bu denli kötü düşünürken ilişkilerini de açıklayamazlar. Nevin bir an önce Ezgi'nin hem evden hem de işten ayrılması için baskı yapar. Bu arada Ezgi'nin doğum günü yakındır. Özgür, Ezgi için özel bir gece hazırlarken, Serdar da Ezgi'nin ailesinin ve arkadaşlarının da katılacağı bir doğum günü organize eder. Ezgi istemeden kendini Serdar'ın organize ettiği partide bulur. Tesadüfler sonucu Özgür de o mekana gelir.

