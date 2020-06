Bay Yanlış oyuncuları kim? Bay Yanlış konusu ve yayınlanan ilk fragmanı…

İlk fragmanı ile büyük ilgi toplayan Bay Yanlış dizisi yarın (26 Haziran) yayın hayatına başlıyor. Ünlü oyuncuları kadrosunda barındıran Bay Yanlış dizisi ile ilgili son bilgiler haberimizde…

BAY YANLIŞ KONUSU

“Bay Yanlış” dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

BAY YANLIŞ OYUNCULARI

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul'un Suadiye semtinde dünyaya gelmiştir. Aslen Yugoslav kökenlidir. Ailenin tek çocuğudur. İstanbul Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümünden mezun olan Can Yaman avukatlık yaparken, hobi olsun diye oyunculuk dersleri almıştır. Can Yaman ilk olarak kamera karşısına 2014 yılında Gönül İşleri dizisi ile geçti. Sinem Kobal ile rol aldığı dizide beğenilen oyuncu Can Yaman bu dizinin final yapması ile yeni projeleri kabul etmeye başladı. 2015 yılında yayınlanan İnadına Aşk dizisinde ilk kez başrol olan Can Yaman televizyon dünyasında dikkat çekmeyi başardı. (Devamı için tıklayınız…)

ÖZGE GÜREL KİMDİR?

Özge Gürel 5 Şubat 1987 yılında İstanbul ‘da doğdu. Silivrili bir ailenin kızıdır. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Çerkes kökenlidir. Özge Gürel liseyi bitirene kadar Silivri’de yaşadı. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünü yarıda bıraktı. (Devamı için tıklayınız…)

FATMA TOPTAŞ KİMDİR?

Fatma Toptaş, 25 Kasım 1982, Mersin'de doğmuştur. Sinema ve dizi oyuncusudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro bölümünde eğitim aldı. 2007'de Kanal D'nin Bıçak Sırtı ve Show TV'nin Doktorlar adlı televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2008'de Recep İvedik sinema filminde Şahan Gökbakar'ın çocukluk aşkı Sibel rolünde oynamıştır. (Devamı için tıklayınız…)

SARPCAN KÖROĞLU KİMDİR?

Sarpcan Köroğlu, 23 Eylül 1990 yılında Bolu'da dünyaya gelmiştir. Liseyi Bolu'da okuduktan sonra İstanbul'a yerleşen Sarpcan Köroğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezundur. Akademi 35 Buçuk Sanatevi'nde kısa süreli oyunculuk eğitimi almıştır. 2010 yılında Elde Var Hayat dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan Sarpcan Köroğlu, Adını Feriha Koydum, Kurt Seyit ve Şura, Güneşin Kızları ve Paramparça dizilerinde rol almıştır. (Devamı için tıklayınız…)

Bay Yanlış dizisinde rol alacak diğer oyuncular şu şekilde;

Gürgen Öz, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur