Bay Yanlış oyuncuları kimler? Bay Yanlış konusu ne? Can Yaman ve Özge Gürel’den yeni dizi projesi…

Son günlerin en çok konuşulan ünlülerinden Can Yaman, tekrardan televizyon ekranlarına dönüyor. Can Yaman, daha önce birlikte rol aldığı Özge Gürel ile birlikte, Bay Yanlış adlı dizide oynayacak. İşte Bay Yanlış dizinin oyuncu kadrosu…
BAY YANLIŞ KONUSU
FOX TV'de yayınlanacak Bay Yanlış dizisinde Can Yaman zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibi Özgür’ü, Özge Gürel ise artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşamak isteyen Ezgi’yi canlandıracak.
BAY YANLIŞ OYUNCULARI
Yaz sezonunun en çok merak edilen dizilerinden olan Bay Yanlış dizisinde Can Yaman ve Özge Gürel'e aşağıdaki isimler eşlik edecek;
Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur
ÇEKİMLERİ BAŞLADI
Yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'in yaptığı ve senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin'in üstlendiği dizinin yapımcı şirketi ise Gold Film. Çekimlerine İstanbul'da başlanan dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.