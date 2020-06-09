Bay Yanlış’tan ilk fragman yayınlandı… Bay Yanlış konusu ve oyuncuları

Kısa bir süre sonra ekranlara merhaba diyecek olan Bay Yanlış'tan ilk fragman geldi. İşte başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı Bay Yanlış'ın ilk fragmanı ve konusu...

Bay Yanlış’ın merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı ve büyük ilgi topladı. Yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'in, senaryosunu Aslı Zengin ile Banu Zengin'in üstlendiği, başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel'in paylaştığı “Bay Yanlış” dizisinin ilk bölümü 26 Haziran’da ekranlara gelecek.

BAY YANLIŞ’TAN İLK FRAGMAN GELDİ

Dizinin yayınlanan tanıtımında; Özgür (Can Yaman) ve Ezgi'nin (Özge Gürel) tanışma hikayesinden ilk ipuçları ekrana geldi.

BAY YANLIŞ KONUSU

“Bay Yanlış” dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi'nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

BAY YANLIŞ OYUNCULARI

Başrollerini Can Yaman ile Özge Gürel'in paylaştığı romantik komedi türündeki dizide ikiliye; Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi isimler eşlik ediyor.