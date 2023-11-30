‘Bayan kahkaha’ya veda…

Hayatını kaybeden Türk Sanat Müziği sanatçısı Güzide Kasacı son yolculuğuna uğurlandı.

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Bir dönem ‘Bayan kahkaha’ lakabıyla anılan Türk Sanat Müziği sanatçısı Güzide Kasacı tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

94 yaşında vefat eden sanatçı için ilk tören Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlendi. Törende arkadaşları ve yakınları Güzide Kasacı’yı anlattı.



Güzide Kasacı’nın arkadaşı Saadet Ayhan “Vedalar her zaman hüzünlü olmuştur. Hele 40 yıllık dostunun sonsuzluğa gönderilmesi için yapılan veda töreni. Hepimiz tanıyoruz onu. Kahkahasıyla, neşesiyle, çevresine verdiği enerjisiyle tanıyoruz” dedi.

Torunu Ebru Çiftçikal ise, “Söyleyecek çok şey var. Saadet teyze de çok güzel anlattı zaten. Anneannem çok güzel bir Cumhuriyet kadınıydı” diye konuştu.

Helallik alınmasının ardından sanatçının Türk bayrağına sarılı cenazesi, Levent’teki Afet Yolal Camii’ne götürüldü. Buradaki törene Güzide Kasacı’nın kızı Canan Alhas, torunları ve sevenleri katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından sanatçı Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Güzide Kasacı’nın seslendirdiği eserlerden bazıları:

“Seni Andım Yine”, “Suçlusun Bunda Sen de”, “Unutmak İstesem O Hatırayı”, “Ah Şu Gönlümüz”, “Bir Şeyler Var Aramızda”, “Unut Sevme Beni”, “Albümdeki Resimler”, “Aman Adanalı”, “Hüsnüne Güvenme”, “Leyla Acep Neden Ses Vermiyor Feryadıma”, “Merhaba Dostlar”, “Canın İsterse”, “Huysuzsun”, “Yalan Yalan Değil”, “Petek Petek Varken Balın”, “Sevda Öyle Müşkül ki”, “Kalmadı Bende Ne Arzu Ne Gönül”, “Ah Dedim Vah Dedim”, “Benim Yarim Yaramazdır Yaramaz”, “Hangi Bağın Bağbanısan Gülüsen”, “Sen Böyle İstedin”, “Her Günüm Mazide Kalmış”, “Ayrılsak da Beraberiz”, “Dün Gece Ye’s ile Kendimden Geçtim”, “Hicranla Harap Oldu”, “Çiçekten Çiçeğe”. (DHA)