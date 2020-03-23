Bebe Rexa takipçilerine yalvardı: ‘Evde kalın, size para gönderirim’

Bebe Rexha, 45 yaşındaki bir arkadaşını corona virüsünden kaybettikten sonra, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve "İçeride kalın, evinizde oturun. Bu bir şaka değil" dedi...

Ünlü şarkıcı Bebe Rexha, corona virüsünün ne kadar ciddi bir konu olduğuna dikkat çekti ve Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla adeta takipçilerine yalvardı. 45 yaşındaki arkadaşının virüsten öldüğünü söyleyen şarkıcı “Bu şaka değil. Sadece 45 yaşında olan bir arkadaşım corona virüsten öldü. İçeride kalın, evinizde oturun” dedi.

Bebe Rexha aynı zamanda ABD hükümetine zor durumda olan vatandaşlarına yardımcı olması konusunda çağrı yaptı. Hükümetin, hiç değilse salgın kontrol altına alınıncaya kadar kiralar ya da ev kredisi ödemeleri konusunda yardımcı olmasını istedi. Rexha, ülkede milyonlarca kişinin güvende kalmak yerine işlerini korumayı ve borçlarını ödemeyi düşündüğünü belirtti.

Rexha, ihtiyaç halindeki bazı hayranlarından da kendisine banka hesap bilgilerini göndermelerini, kendilerine yardım edeceğini de söyledi. Corona virüs salgınında arkadaşını kaybeden Bebe Rexha sosyal medyadan isyan etti. Ünlü isim hayranlarına “Size para da gönderirim. Ne olur evde kalın!” diyerek yalvardı.