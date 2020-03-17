Bebe Rexha isyan etti: Lanet olası evlerinizde kalın

Arnavut asıllı ABD'li şarkıcı Bebe Rexha, sosyal medya üzerinden salgın nedeniyle isyan etti. Rexha'nın bir arkadaşının yakın arkadaşı 45 yaşında Corona virüsünden hayatını kaybedince, "Lanet olası evinizde kalın" diyerek virüsü ciddiye almayanlara tepkisini gösterdi.

30 yaşındaki şarkıcı Bebe Rexha, Twitter üzerinden ortak bir arkadaşı, Corona virüsünden enfekte olup, 45 yaşında hayatını kaybedince isyan etti.

Rexha, Twitter paylaşımında, “Bu şaka değil. Arkadaşımın arkadaşı 45 yaşında corona yüzünden öldü. Lanet olası evlerinizde kalın ve yurttaşlık görevinizi yapın!” dedi.

ABD hükümetine de seslenen Rexha, insanların işini kaybetme korkusuyla yaşadığını belirterek, “ABD hükümeti, kira, mortgage ve kamu hizmeti ödemelerini Corona virüsü kontrol altına alınana kadar askıya almalı. Milyonlarca Amerikan, güvende kalmak yerine işlerini ve evlerini kaybetmekten korkuyor” dedi.

ABD’de toplam enfekte sayısı 4.743, Corona virüsünden ölen sayısı da 93 olarak açıklandı.