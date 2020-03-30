2018 yılında yapılan komedi türündeki film Bebek Geliyorum Demez TV'de ilk kez yayınlanacak. İşte Bebek Geliyorum Demez filmi konusu ve oyuncuları…

OYUNCULARI

Başak Parlak

Ali İl

Cezmi Baskın

Seray Gözler

Sema Atalay

Mehmet Ali Kaptanlar

Feride Çetin

Melih Selçuk

Serkan Acay

Yüsra Geyik

Nazlı Tosunoğlu

Banu Başeren

Mahmut Gökgöz

KONUSU

Kocası Alper ile mutlu bir hayatı olan Beste'nin en büyük hayali yazar olmaktır. Hayallerinin peşinden koşmaya karar veren genç kadın kurumsal hayattan kurtularak ilk adımı atar. Tam da bu sırada beklenmedik bir durum ile karşı karşıya kalır. Hamile olduğunu öğrenen Beste'nin hayatı tamamen değişir. Bu güzel sürpriz sadece onun ve kocası Alper'in hayatını değiştirmekle kalmaz, takıntılı ailelerinin ve birbirinden garip arkadaşlarının hayatını da derinden etkiler.