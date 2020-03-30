2018 yılında yapılan komedi türündeki film Bebek Geliyorum Demez TV'de ilk kez yayınlanacak. İşte Bebek Geliyorum Demez filmi konusu ve oyuncuları…
OYUNCULARI
Başak Parlak
Ali İl
Cezmi Baskın
Seray Gözler
Sema Atalay
Mehmet Ali Kaptanlar
Feride Çetin
Melih Selçuk
Serkan Acay
Yüsra Geyik
Nazlı Tosunoğlu
Banu Başeren
Mahmut Gökgöz
KONUSU
Kocası Alper ile mutlu bir hayatı olan Beste'nin en büyük hayali yazar olmaktır. Hayallerinin peşinden koşmaya karar veren genç kadın kurumsal hayattan kurtularak ilk adımı atar. Tam da bu sırada beklenmedik bir durum ile karşı karşıya kalır. Hamile olduğunu öğrenen Beste'nin hayatı tamamen değişir. Bu güzel sürpriz sadece onun ve kocası Alper'in hayatını değiştirmekle kalmaz, takıntılı ailelerinin ve birbirinden garip arkadaşlarının hayatını da derinden etkiler.