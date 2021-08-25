Bebekken Nirvana’nın albüm kapağında yer aldı, şimdi gruba 150 bin dolarlık dava açıyor

Nirvana'nın ikonik albümü Nevermind'ın kapağında bebekken yer alan adam, fotoğrafının kullanılmasının cinsel sömürü olduğunu iddia ederek 150 bin dolarlık dava açtı.

Sozcu.com.tr

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Şimdi 30 yaşında olan Spencer Elden, 1991 albüm kapağında yer almasına rıza gösteremediğini iddia ederek grubun hayatta kalan üyelerine ve Kurt Cobain’in mal varlığına karşı dava açıyor.

Nevermind, dünya çapında 30 milyonun üzerinde kopya satarak tüm zamanların en çok satan albümlerinden biri oldu. Ancak şimdi Elden, grubun fotoğrafını kullanarak federal çocuk pornografisi yasalarını ihlal ettiğini iddia ediyor ve grubu cinsel sömürüyle suçluyor.

Mahkeme belgelerine göre Elden, 4 aylıkken fotoğrafta olmaya rıza gösteremeyeceğini ve yasal vasilerinin de rıza göstermediğini iddia ediyor. Grubun, fotoğrafa albüm kapağında yer verirken cinsel organını bir çıkartmayla kapatılacağına söz verdiğini ancak bu sözlerini tutmadıklarını da iddia ediyor.

Davada, kapak resminde bir bebek olarak çıplak görünmesinin Elden için ömür boyu zarara yol açtığı iddia ediliyor.

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