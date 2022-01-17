Beckham çiftinin oğlu, GQ Kore kapağı için poz verdi

Romeo Beckham, GQ Kore kapağında yer aldı. Genç Beckham'ın pozları, annesi ve babası tarafından da beğeni topladı.

Sozcu.com.tr

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Modelliğe yaptığı atılımla daha önce GQ’nun en iyi giyinen İngiliz erkekleri arasında gösterilen Romeo, pantolonun içine sıkıştırdığı siyah dantel bir gömlek giyerek samimi pozlar verdi.

Şarkıcılıktan moda tasarımcılığına geçen Victoria, hem futbolda gösterdiği başarı hem de modellikten sonra övünçle oğlundan bahsetti: “Çok gururlu @romeobeckham!!”

Bu arada, David Beckham da oğlunun yeteneklerini paylaşma konusunda aynı konuda hevesliydi. Siyah beyaz kapağın yanı sıra, futbol yıldızı şunları yazdı: “VAY İnanılmaz @romeobeckham seni seviyorum.”

Romeo Beckham anne ve babası yanında hem kardeşinin hem de sevgilisi Mia Regan’ın da desteğini ve beğenisini aldı.

Genç Beckham, ilk olarak 11 yaşında Burberry Noel reklamında görünmüş ve model olarak umut vermişti.

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