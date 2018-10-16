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Bedri Güntay’dan ‘yeni’ Arda açıklaması
Bedri Güntay’dan ‘yeni’ Arda açıklaması
Oyuncu Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay geride bıraktığımız gün muhabirlerin Arda Turan'la ilgili sorularına yanıt vermişti.
Magazin 16 Ekim 2018 - 09:02

Futbolcu Arda Turan’ın yakın arkadaşı olan Bedri Güntay, Turan’ın Berkay ile karıştığı kavgayla ilgili olarak açıklamalarda bulunmuş ve haberde yer alan iddialara göre ‘Arda Turan’ın destekçisiyim’ şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

GÜNTAY’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Ancak Bedri Güntay hakkında yapılan bu haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak bu tarz bir açıklama yapmadığını Arda Turan’ın arkadaşı olmasına rağmen yaşananların yasalar önünde kanıtlanması gerektiğini söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

“Her iki tarafın aileleri adına çok üzücü ve yargıya intikal eden bir olay yaşandı.

Uzun yıllardır arkadaşım olan Arda ve dolayısıyla eşi böyle bir olayın içinde yer aldığı için, olayın bazı detayları benim adıma netlik kazanmadığı için sadece üzüntümü ifade eden bir cümle kullandım.

Bir kavgayı, şiddeti desteklemem söz konusu olamaz. Diğer suçlamayı ise asla kabul edemem ancak bir yorum yapmak için kanıtlanmasını uygun görüyorum.

Açıklamamdaki cümleler yaşanan olayı desteklediğim ya da onayladığım anlamına gelmiyor. Kaldı ki ‘desteklemek’ ya da ‘tarafındayım’ kelimelerini asla kullanmadım. Zaten röportaj kayıtlarında bu açıkça görülmektedir. Konuyu saptıran basın mecralarına gerekli yasal uyarılar yapılacaktır.”

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