Begüm Akkaya kimdir? Begüm Akkaya nereli ve kaç yaşında?

Begüm Akkaya, 1991 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Beşinci Boyut adlı dizide canlandırdığı Sibel karakteri ile yaşayan Begüm Akkaya hakkında merak edilenler haberimizde... Begüm Akkaya nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanan Kurşun dizisinde, Tomris Ayaz karakterini canlandıran Begüm Akkaya hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Begüm Akkaya kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BEGÜM AKKAYA KİMDİR?

Begüm Akkaya, 8 Şubat 1991 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Giresun'ludur İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Bölümü'nden mezun olmuştur.

Begüm Akkaya; “Mavi Dalga” ile 20. Sadri Alışık Ödülleri Ekrem Bora Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü, “Nergis Hanım” ile Adana Altın Koza Film Festivali Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü ve Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Genç Cadı Ödülü, “Kuma” filmi ile Molodist International Film Festival Best Actress ve Philadelphia Film Festival Best Actress ödüllerine layık görülmüştür.

İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında rol aldığı Beşinci Boyut dizisi ile yaşayan Begüm Akkaya; Uçurum, 20 Dakika, Altınsoylar ve Bugünün Saraylısı, Aşk ve Gurur gibi projelerde rol almıştır. Begüm Akkaya, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Kurşun adlı dizide Tomris karakterine hayat vermektedir. Begüm Akkaya, 1.63 metre boyunda, 51 kilo ve Kova burcudur.

Begüm Akkaya’nınn rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kurşun (Tomris) (TV Dizisi)

2019 – I Am You (Melike) (Sinema Filmi)

2018 – Adı Zehra (Hayal) (TV Dizisi)

2017 – Aşk ve Gurur (Elif) (TV Dizisi)

2016 – Altınsoylar (Ümmü) (TV Dizisi)

2015 – Bugünün Saraylısı (Feride) (TV Dizisi)

2014 – 20 Dakika (Zeliha) (TV Dizisi)

2013 – Nergis Hanım (Sinema Filmi)

2013 – Mavi Dalga (Perin) (Sinema Filmi)

2012 – Uçurum (Ceylan) (TV Dizisi)

2012 – Kuma (Ayşe) (Sinema Filmi)

2012 – Acayip Hikayeler (Fazilet) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Hasibe) (TV Dizisi)

2010 – Sessiz Çocuklar (Sinema Filmi)

2010 – Hür Adam (Aysel) (Sinema Filmi)

2010 – 72. Koğuş (Dilsiz Suna) (Sinema Filmi)

2010 – Kapalı Çarşı (Dilek) (TV Dizisi)

2008 – Kendi Okulumuza Doğru (Pınar) (TV Dizisi)

2008 – Aşk Tutulması (Gamze) (Sinema Filmi)

2006 – Yeşeren Düşler (Sakine) (TV Dizisi)

2006 – Doktorlar (Melisa) (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (Sibel) (TV Dizisi)