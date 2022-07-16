Begüm Kütük: Bodrum’da müthiş bir corona patlaması var

Bodrum'da tatil yapan oyuncu Begüm Kütük, çevresindeki birçok kişinin corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Kütük, "Bodrum'da müthiş bir patlama var. Eczanelerde ilaç ve maske bulmakta zorlanıyoruz" dedi.

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Bodrum’da tatil yapan Begüm Kütük, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile çevresindeki birçok kişinin coronaya yakalandığını söyledi ve takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

“SAĞIM SOLUM, ÖNÜM ARKAM COVID”

41 yaşındaki oyuncu, “Bodrum’a geldiğim iyi oldu. Sağım, solum, önüm, arkam, dostlarım, annem Covid. Müthiş bir patlama var. Eczanelerde ilaç, maske bulmakta zorlanıyoruz. Annem 3 sene sonra ilk defa oldu. 5 aşılı olmasına rağmen hafif geçmiyor. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uymanızı, temkinli olmanızı dilerim” ifadesini kullandı.

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