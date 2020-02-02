Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Begüm Kütük hayalini açıkladı
Begüm Kütük hayalini açıkladı
Ünlü oyuncu Begüm Kütük, internet dizisinde rol almak istediğini ifade ederek, "Sinemadaki hayalim Cahide Sonku'nun hayatını canlandırmak" dedi.
Emre ÇEVİK
Magazin 2 Şubat 2020 - 09:51

Begüm Kütük, önceki gün Etiler Akmerkez de görüntüledi. Gazetecileri karşısında görünce şaşıran Kütük, muhabirlere “Kimi bekliyorsunuz?” diye sordu. Son dönemler de reyting kurbanı olan dizilerden bahseden Kütük, tedirginlik yaşadığını söyledi.

İnternet dizilerini çok beğendiğini ifade eden Kütük, tiyatro oyunu için teklif aldığını belirterek, “Geçtiğimiz Ocak ayında bazı sıkıntılar yaşadım o yüzden kaçırdım oyunları” dedi. İnternet dizisinde rol almak istediğini söyleyen Kütük, sinemada da Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmini izlediğini ve çok sevdiğini açıkladı. Kütük’ün hayali ise sinemada Cahide Sonku'nun hayatını canlandırmak…

İLGİLİ HABERBegüm Kütük yeni yılda anne olmak istiyor
Etiketler