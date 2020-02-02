Begüm Kütük hayalini açıkladı

Begüm Kütük, önceki gün Etiler Akmerkez de görüntüledi. Gazetecileri karşısında görünce şaşıran Kütük, muhabirlere “Kimi bekliyorsunuz?” diye sordu. Son dönemler de reyting kurbanı olan dizilerden bahseden Kütük, tedirginlik yaşadığını söyledi.

İnternet dizilerini çok beğendiğini ifade eden Kütük, tiyatro oyunu için teklif aldığını belirterek, “Geçtiğimiz Ocak ayında bazı sıkıntılar yaşadım o yüzden kaçırdım oyunları” dedi. İnternet dizisinde rol almak istediğini söyleyen Kütük, sinemada da Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmini izlediğini ve çok sevdiğini açıkladı. Kütük’ün hayali ise sinemada Cahide Sonku'nun hayatını canlandırmak…