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Begüm Kütük: Veriyorum eline süpürgeyi
Begüm Kütük: Veriyorum eline süpürgeyi
Oyuncu Begüm Kütük mutfak alışverişinde görüntülendi. Kuruçeşme'deki bir marketten çıkan Kütük, ailesini çok özlediğini söyledi.
Emre ÇEVİK
Magazin 9 Mayıs 2020 - 14:11

Karantina döneminde markete gitmenin yurt dışına çıkmak gibi olduğunu söyleyen Begüm Kütük, “65 günde sadece bir kere sahilde yürümüşüz. Üç kere markete gelmişiz, bir kere de maske almaya eczaneye gitmişiz, o da çok güzeldi. Farklı hissediyor insan eczaneye yürüyorsun” diye konuştu.

Erdil Yaşaroğlu’nun da ev işlerinde kendisine çok yardımcı olduğunu dile getiren güzel oyuncu, “Bütün evi süpürme işi Erdil’de, veriyorum eline süpürgeyi, mutfağa sokamıyorum. Süpürge, paspas ve balkon yıkama işini yapıyor” eşine övgüler yağdırdı.

Son güncelleme: 14:14 - 09.05.2020
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