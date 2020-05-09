Begüm Kütük: Veriyorum eline süpürgeyi

Karantina döneminde markete gitmenin yurt dışına çıkmak gibi olduğunu söyleyen Begüm Kütük, “65 günde sadece bir kere sahilde yürümüşüz. Üç kere markete gelmişiz, bir kere de maske almaya eczaneye gitmişiz, o da çok güzeldi. Farklı hissediyor insan eczaneye yürüyorsun” diye konuştu.

Erdil Yaşaroğlu’nun da ev işlerinde kendisine çok yardımcı olduğunu dile getiren güzel oyuncu, “Bütün evi süpürme işi Erdil’de, veriyorum eline süpürgeyi, mutfağa sokamıyorum. Süpürge, paspas ve balkon yıkama işini yapıyor” eşine övgüler yağdırdı.