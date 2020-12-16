Begüm Kütük’ten romantik paylaşım

Oyuncu Begüm Kütük ile 2010 yılında evlendiği karikatürist Erdil Yaşaroğlu, corona virüsünden korunmak için kendilerini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.

Eşi ile birlikte çekilen karesini Instagram hesabından “Karantina günlerinde aşk” notuyla paylaşan Kütük’ün gönderisi çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

“SÜPÜRGE PAS PAS ERDİL’DE”

Geçen günlerde karantina döneminde markete gitmenin yurt dışına çıkmak gibi olduğunu söyleyen oyuncu, “65 günde sadece bir kere sahilde yürümüşüz. Üç kere markete gelmişiz, bir kere de maske almaya eczaneye gitmişiz. Bütün evi süpürme işi Erdil’de. Süpürge, paspas ve balkon yıkama işini yapıyor” demişti.