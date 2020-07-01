Begüm Öner kimdir? Begüm Öner nereli, kaç yaşında?

Begüm Öner, 1989 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2004 yılında yayınlanan Dayı dizisiyle geçen Begüm Öner hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Begüm Öner nereli ve kaç yaşında?

Son olarak bir yapımcının oyuncularını evden çıkıp dizi çekmeye ikna etmeye çalışmasını anlatan Ev Yapımı dizisinde rol alan Begüm Öner hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Begüm Öner kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

BEGÜM ÖNER KİMDİR?

Begüm Öner, 7 Mart 1989 tarihinde Almanya'da dünyaya gelmiştir. 1992 yılında iki buçuk yaşındayken Türkiye'ye dönen ve 10 yaşında bir ajansa yazılan Begüm Öner, ilk kez 11 yaşında bir çikolata reklamında oynadı. İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu.

Kameralar karşısına ilk kez Dayı dizisiyle geçen Begüm Öner; Seksenler dizisinde canlandırdığı Pastacı Sami'nin kızı Elvan karakteriyle tanınmaktadır. Bez Bebek, Melekler Korusun, Arka Sıradakiler, Mandıra Filozofu, Kocan Kadar Konuş, Öğrenci İşleri, Bir Baba Hindu, Badem Şekeri 3, Beceriksiz Katil ve Koca Bulma Sanatı gibi yapımlarda rol alan Begüm Öner, son olarak Ev Yapımı dizisinde rol almıştır.

Begüm Öner, 2015 yılında Seksenler dizisinden rol arkadaşı Ceyhun Fersoy ile evlenmiştir.

Begüm Öner'in rol aldığı diziler ve filmler:

Dayı (2004) – Özge (TV Dizisi)

Bez Bebek (2007) – Petek (TV Dizisi)

Melekler Korusun (2008) – Eda (TV Dizisi)

Arka Sıradakiler (2011) – Seda Atlı (TV Dizisi)

Seksenler (2012-2017) – Elvan (TV Dizisi)

Mandıra Filozofu (2014) – Gülşah

Kocan Kadar Konuş (2015) – Merve

Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2015) – Merve

Öğrenci İşleri (2015) – Biricik

Bir Baba Hindu (2016) – Alara

Badem Şekeri 3 (2017) – Kumru

Beceriksiz Katil (2017) – Şebnem

Koca Bulma Sanatı (2018) – Gizem

Seksenler (2019-) – Elvan

Ev Yapımı (2020) – Kendisi