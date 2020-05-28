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Begüm Öner’den bol kilolu corona paylaşımı
Begüm Öner’den bol kilolu corona paylaşımı
Oyuncu Begüm Öner, sosyal medya hesabından paylaştığı video üzerinden karantina günlerinin bedenlerimize olan etkisini esprili bir paylaşımla gözler önüne serdi.
Magazin 28 Mayıs 2020 - 12:59

Meslektaşı Ceyhun Fersoy ile 80’ler dizisinin setinde başlayan arkadaşlığını nikah masasına taşıyan Begüm Öner, sosyal medya hesabından esprili paylaşımlar yapıyor. Eşiyle birlikte karantina günlerinde çektiği eğlenceli videolarla kendisinden söz ettiren Öner, hesabından yaptığı son paylaşımla bu defa karantina günlerinin vücudumuz üzerindeki etkilerine dair bir paylaşım yaptı.

Telefonundaki filtrelerden birini kullanan ve kendisini aşırı kilolu bir görüntüye büründüren Begüm Öner, yaptığı paylaşımın altına şunları yazdı:

“Hikayede kalmasın hikaye olmasın dediler. Ben utanacak değilim covid utansın ne var şu kadarcık kilo aldıysak kaç gündür evdeyiz neticede”

 

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