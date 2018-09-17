Begüm Şen Hollywood yıldızlarıyla…

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Begüm Şen için Instagram’da arkadaşlarının yaptığı ‘Gören Begüm Şen’i Hollywood yıldızı sanır’ şeklindeki yorumlar bu defa gerçek oldu. Babası Süha Tanık’la birlikte geride bıraktığımız gün Los Angeles’ta gerçekleşen bir tanıtım davetinde boy gösteren Begüm Şen, davete katılan Hollywood aktiristi Penelope Cruz ve yine oyuncu eşi Javier Bardem ile tanışma fırsatı buldu.

Begüm Şen ve babası Javier Bardem ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmezken, Begüm Şen de Penelope Cruz ile birlikte poz verdi.

Şen’in Cruz ile çektirdiği poz çok sayıda yorum aldı ve Şen’in takipçileri de ‘Güzelliğinle Penelope’yi gölgede bırakmışsın’ şeklinde yorumlarda bulundu.