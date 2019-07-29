Behzat Ç 2. bölüm fragmanı yayınlandı… “Satranç oynamayı bilir misin?” Behzat Ç 2. bölüm ne zaman?

6 yıllık aradan sonra geri dönen "Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi" ilk bölümüyle geçtiğimiz hafta heyecan yarattı. Behza Ç'nin 2. bölümü merak konusuydu ve Behzat Ç ikinci bölüm fragmanı yayınlandı. Satranç stratejisinin ön plana çıktığı bölümde Behzat Ç. cinayeti çözmek için devreye giriyor. Peki Behzat Ç. 2. bölüm ne zaman?

Behzat Ç’nin ilk bölümü geçtiğimz hafta yayınlandı ve cinayet büronun haşarı ismi Behzat Ç izleyicilere geri döndü. Heyecan dolu ilk bölümün ardından ikinci bölüm fragmanında işlenen satranç stratejisi dikkat çekti. Behzat Ç’nin ikinci bölümü 1 Ağustos tarihinde ekranlarda olacak.

BEHZAT Ç. 2. BÖLÜM FRAGMANI

BEHZAT Ç. KONUSU

Behzat Ç, 1985 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmuş, cinayet bürosunda görev yapmakta olan bir polistir. Hizmet verdiği süre içerisinde almış olduğu cezalar nedeniyle hep başkomiser olarak kalmıştır. Ekibinde yer alan diğer polislerle beraber Ankara'da yaşanan cinayet olaylarını çözmeye çalışmaktadır.

Behzat'ın makam odasındaki masasında isimliği ancak soyadının ilk harfi olan Ç harfine kadar görülebilir. Gerisinin üzerine yapışık Gençlerbirliği rozeti bulunur. Ayrıca Berna'nın mezarı, telefon rehber kayıtları, imzalarda da Ç.'nin gerisi görülmez. İmza atarken, isim yazarken bir aksilik olur (kalem biter vb…). Herhangi bir evrakta soyadı buzlanır. Dizide ise soyadının bahsi geçmemiştir.