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Behzat Ç 3. bölüm fragmanı yayınlandı! 3. bölüm fragmanında Behzat gözyaşlarına boğuluyor…
Behzat Ç 3. bölüm fragmanı yayınlandı! 3. bölüm fragmanında Behzat gözyaşlarına boğuluyor…
Ekranlara dönen Behzat Ç'de 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Adrenalin dozunun giderek arttığı bölüm, 8 Ağustos Perşembe günü BluTV’de ekranlara gelecek. Suların durulmadığı Behzat Ç. 3. bölüm fragmanı haberimizde...
Magazin 2 Ağustos 2019 - 12:21

Behzat Ç hızlı döndü. 6 yılın ardından yeni bölümleriyle seyircilerle buluşan dizinin 3. bölümüne ait fragman yayınlandı. Behzat Ç 3. bölüm fragmanında Behzat'ın gözyaşlarına boğulduğu dakikalar büyük merak uyandırıyor.

BEHZAT Ç. 3. BÖLÜM FRAGMANI

BEHZAT Ç YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Beşikçioğlu ve İşler'e Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu, Kadir Çelik ve Nazlı Kar'ın eşlik ettiği ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi', 3. bölümüyle 8 Ağustos Perşembe günü yayınlanacak.

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