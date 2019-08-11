Behzat Ç 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Behzat Ç yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Behzat Ç’nin oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu başta olmak üzere Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik gibi isimler yer alıyor. Gemide (1999), Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (2001), Barda (1006) ve Çiçero (2019) gibi filmlerden tanıdığımız usta yönetmen Serdar Akar'ın yönettiği; 46 Yok Olan (2016) ve Mehmet: Bir Cihan Fatihi (2018) gibi dizilerin senaristi Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi; yazar Emrah Serbes'in aynı adlı romanlarından uyarlandı.

BEHZAT Ç 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



BEHZAT Ç 4. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Blu TV’de yayın yapan Behzat Ç.’nin yeni sezon 4. bölümü 15 Ağustos Perşembe günü yayınlanacak. Behzat Ç’nin önümüzdeki haftaki yeni bölümünde Behzat komiser ve ekibi cinayetleri aydınlatmaya devam edecek.