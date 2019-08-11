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Behzat Ç 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Behzat Ç yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Behzat Ç 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Behzat Ç yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Uzun bir aranın ardından yeniden hayranlarıyla buluşan Behzat Ç artık Blu TV'de yayınlanıyor. Yeni bölümleriyle büyük yankı uyandıran dizinin 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Behzat Ç 4. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Behzat Ç 4. yeni bölüm fragmanı...
Magazin 11 Ağustos 2019 - 18:19

Behzat Ç’nin oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu başta olmak üzere Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik gibi isimler yer alıyor. Gemide (1999), Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (2001), Barda (1006) ve Çiçero (2019) gibi filmlerden tanıdığımız usta yönetmen Serdar Akar'ın yönettiği; 46 Yok Olan (2016) ve Mehmet: Bir Cihan Fatihi (2018) gibi dizilerin senaristi Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi; yazar Emrah Serbes'in aynı adlı romanlarından uyarlandı.

BEHZAT Ç 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 
BEHZAT Ç 4. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Blu TV’de yayın yapan Behzat Ç.’nin yeni sezon 4. bölümü 15 Ağustos Perşembe günü yayınlanacak. Behzat Ç’nin önümüzdeki haftaki yeni bölümünde Behzat komiser ve ekibi cinayetleri aydınlatmaya devam edecek.