Behzat Ç. 6. bölüm fragmanı yayınlandı! Ercüment, Behzat’ın karşısına çıkıyor

Behzat Ç. 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında, cinayetleri çözmeye çalışan ekip bir yandan da Ercüment Çözer'in ne yapmaya çalıştığını anlamakla uğraşıyor. Fragmana damga vuran an ise Ercüment Çözer'in "Hoşgeldin Başkomiser" sözü oldu. İkili gerçekten de karşı karşıya gelecek mi merak ediliyor. Dizini yeni bölüm 29 Ağustos Perşembe günü yayınlanacak.