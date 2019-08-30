Behzat Ç. 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Behzat ile Memduh Başgan arasında silah çekiliyor!

Behzat Ç. 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fenomen dizi ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi’nin yeni bölümünde beklenen buluşma gerçekleşiyor. Behzat Komiser ile Ercüment Çözer’in karşı karşıya geleceği ve Memduh Başgan’ın Behzat’a silah doğrultacağı bölüm, 5 Eylül'de BluTV ekranlarında olacak.

Ekranların sevilen dizisi Behzat Ç.'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Adım adım finale yaklaşan dizide Behzat Ç.'de Memduh Başgan ortaya çıkınca silahlar çekiliyor. Erdal Beşikçioğlu’nun başrolünde olduğu dizinin oyuncu kadrosunda Canan Ergüder, Güven Kıraç, Belçim Bilgin, Berkan Şal, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Ayça Eren, İlkyaz Arslan, Eray Eserol, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu, Kadir Çelik ve Nazlı Kar gibi isimler de yer alıyor.

BEHZAT Ç. 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yapımcılığını İnter Medya'nın üstlendiği, Serdar Akar'ın yönetmen koltuğuna oturduğu ve başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı ‘Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin 7. bölümünde, Behzat Komiser kafasındaki en büyük soru işaretini ortadan kaldırıyor.

BluTV özel yapımı olarak izleyicilerle buluşan dizinin 5 Eylül Perşembe günü ekranlara gelecek yeni bölümünde, Behzat ile Ercüment Çözer ve Memduh Başgan karşı karşıya geliyor. Silahların çekildiği anlarda Behzat'ın, “Ne istiyorsunuz benden?” sorusuna Memduh Başgan'ın, “Sana işimiz düştü, bize yardım edeceksin” şeklindeki cevabı merakı artırıyor.

“Behzat Komiser, Ercüment Çözer'le aynı safta mı olacak?” sorusunun cevabı beklenirken, Behzat'ın kaçırılması ve ondan Ercüment'in istenmesi tüm dengeleri alt üst edecek.