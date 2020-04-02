Behzat Uygur’dan Demet Akalın’a: Senin yaşın yetmez
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda ev karantinasında sıkıldığını sürekli olarak belli eden ve ekranlarda izlenecek yegane yapımın Survivor olduğunu söyleyen Demet Akalın, bu defa ertelenen dizi setleri üzerinden bir paylaşımda bulundu.
Reyting rekorları kıran dizi setlerinin birer birer iptal edilmesi üzerine Twitter üzerinden bir çağrıda bulunan Demet Akalın, bir döneme damga vuran dizilerin yeniden oynatılmasını istedi. Akalın’ın bu çağrısının altına yorumda bulunan oyuncu Behzat Uygur, şarkıcının Dallas dizisini yazması üzerinden Kaçak dizisini hatırlattı ve sonrasında da “Ona yaşın yetmez ama” şeklinde bir yorumda bulundu.