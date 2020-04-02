Behzat Uygur’dan Demet Akalın’a: Senin yaşın yetmez

Şarkıcı Demet Akalın, evde geçen karantina günlerinde bir nebze olsun keyifli vakit geçirmek adına ilginç bir çağrıda bulundu. Ertelenen dizi setleri sonrasında kanallara çağrıda bulunan Akalın popüler yapımların yeniden oynatılmasını istedi. Behzat Uygur'dan ilginç bir yorum geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda ev karantinasında sıkıldığını sürekli olarak belli eden ve ekranlarda izlenecek yegane yapımın Survivor olduğunu söyleyen Demet Akalın, bu defa ertelenen dizi setleri üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Reyting rekorları kıran dizi setlerinin birer birer iptal edilmesi üzerine Twitter üzerinden bir çağrıda bulunan Demet Akalın, bir döneme damga vuran dizilerin yeniden oynatılmasını istedi. Akalın’ın bu çağrısının altına yorumda bulunan oyuncu Behzat Uygur, şarkıcının Dallas dizisini yazması üzerinden Kaçak dizisini hatırlattı ve sonrasında da “Ona yaşın yetmez ama” şeklinde bir yorumda bulundu.