Behzat Uygur’dan Hakan Ural’a: Sıkıntı Z kuşağı değil, sabah kuşağı

Tiyatrocu Behzat Uygur, Hakan Ural'ın Z kuşağının oy kullanmaması gerektiği yönündeki açıklamalarına karşılık, "Sıkıntı Z kuşağı değil, sabah kuşağı" yanıtını verdi.

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Tiyatrocu Behzat Uygur, Hakan Ural’ın Z kuşağı olarak bilinen 1996-2015 doğumlu olanları hedef aldığı konuşmasının ardından eleştiride bulundu.

Uygur, Ural’ın, Z kuşağının oy kullanmaması gerektiğini ve siyasetle alakası olmadığını savunduğu açıklamasına, “Sıkıntı Z kuşağı değil, sabah kuşağı” yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Hakan Ural sunuculuğunu yaptığı programda Z kuşağının oy kullanmaması gerektiğini savunmuş, Z kuşağının siyasetle alakası olmadığını ileri sürmüştü.

“Z kuşağı eski siyasetçileri ne kadar tanıyor?” başlığıyla yapılan bir sokak röportajını değerlendiren Ural’ın, açıklamaları şöyle olmuştu:

“Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, idelolojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun. Belirleyicisin. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Ben rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence.”