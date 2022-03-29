Behzat Uygur’dan ‘vefat’ tepkisi

Behzat Uygur sosyal medya hesabından, "Süheyl Uygur vefattan döndü" başlığıyla yapılan habere tepki gösterdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Oyuncu Behzat Uygur, Karadeniz turnesinde kaza atlatan ‘Süt Kardeşler’ ekibinin haberini “Süheyl Uygur vefattan döndü” ifadeleriyle yapan bir internet sitesine esprili bir yanıt verdi.

Uygur sosyal medya hesabından “Ulen vefattan döndü ne demek?” yazdı.

Uygur, bir diğer paylaşımında da aynı haberde Nejat Uygur hakkında yazılan “Türk tiyatrosunun pahalı isimlerinden” ifadesine tepki göstererek, “Usta için de Türk tiyatrosunun pahalı ismi yazmış arkadaş…” dedi.

NE OLMUŞTU?

Usta oyuncu Nejat Uygur tarafından tiyatroya uyarlanan ‘Süt Kardeşler’, Süheyl Uygur ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından yeniden sahneleniyor. Kadrosunda Süheyl Uygur ve Behzat Uygur ile Emine Ün, Ömer Yılmaz, Nurten İnan, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Elif Gönlüm’ün de yer aldığı oyun ekibi geçen gün Karadeniz turnesinde bir kaza atlattı.